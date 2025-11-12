Viola News
Fiorentina, mediana da rinforzare. A gennaio riecco l’idea Martel

Nel mercato di gennaio la Fiorentina andrà anche su un centrocampista. Può tornare buono il nome di Eric Martel del Colonia.
Non solo un difensore per la Fiorentina, perché a gennaio i viola dovranno rinforzare anche la linea mediana. Troppo deludenti le prestazioni soprattutto di Fagioli, Ndour e Nicolussi Caviglia, in generale troppo forti anche i cali di tensione della squadra. Così, spiega il Corriere dello Sport, si sta lavorando anche per rinforzare la zona nevralgica del campo.

Si torna a parlare di Martel

Secondo il quotidiano può tornare buona l'idea Eric Martel. Il centrale, oggi al Colonia, era stato sondato già in estate. Valutato allora almeno 10 milioni, oggi ha un contratto in scadenza al prossimo giugno e potrebbe costare anche meno. Classe 2002, è uno dei titolari fissi della sua squadra con 10 presenze in campionato più 2 nella DFB Pokal.

