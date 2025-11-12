Per gennaio si punta un difensore. Torna di moda Diogo Leite

Riecco Leite

Il nome sarebbe un ritorno di fiamma e porta a Diogo Leite dell'Union Berlino, per il quale c'era già stato un approccio in estate. I tedeschi avevano rifiutato meno di 10 milioni. Classe 1999, portoghese e dal fisico possente, al momento andrà in scadenza a fine stagione e potrebbe essere un elemento buono da attenzione. Ad ora per lui 8 presenze totali in biancorosso.