Sosta uguale mercato. Da sempre durante il periodo di pausa del campionato emergono indiscrezioni legate al prossimo mercato, che stavolta aprirà a gennaio. Inevitabile che, vista la posizione di classifica, la Fiorentina debba tornare sulle trattative, sfruttando al massimo la sessione di riparazione. Innanzitutto, scrive il Corriere Dello Sport, il neo DS Goretti punterà su un difensore. Il reparto arretrato è stato quello finito più sotto esame con 18 reti subite.
Per gennaio si punta un difensore. Torna di moda Diogo Leite
La Fiorentina si guarda già intorno verso il mercato di gennaio. Può tornare buono il nome di Diogo Leite, difensore dell'Union Berlin.
Riecco Leite—
Il nome sarebbe un ritorno di fiamma e porta a Diogo Leite dell'Union Berlino, per il quale c'era già stato un approccio in estate. I tedeschi avevano rifiutato meno di 10 milioni. Classe 1999, portoghese e dal fisico possente, al momento andrà in scadenza a fine stagione e potrebbe essere un elemento buono da attenzione. Ad ora per lui 8 presenze totali in biancorosso.
