La stagione si è messa come peggio non si poteva e adesso c'è da remare, anche controcorrente. Come spiega La Nazione, servirà grande determinazione per uscire da un baratro del fondo della classifica. 5 punti in classifica a questo punto del campionato significano retrocessione in quasi ogni caso, ma Vanoli è stato chiaro: prima si entra nell'idea di lottare per la salvezza e meglio sarà.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Sprofondo Fiorentina, il mantra de La Nazione: “Remare controcorrente”
La Nazione
Sprofondo Fiorentina, il mantra de La Nazione: “Remare controcorrente”
Con Vanoli inizia una nuova era per la Fiorentina, che per uscire dal baratro dovrà imparare a remare controcorrente.
Uscirne è possibile—
Ciò che conforta è che la squadra ha tutte le carte in regola per poter uscire da questa impasse, con l'etica del lavoro. Con Vanoli inizierà una nuova storia, per rivitalizzare un gruppo che ha perso sicurezza e credibilità, ma serve un'assunzione di responsabilità da parte di tutti. Insomma, una netta reazione emotiva. Scuola Conte, il tecnico ex Torino chiede tanto ai suoi ragazzi per ottenere il risultato che serve, ma le risposte concrete serviranno subito. Dopo la sosta ci sarà la Juventus, il primo banco di prova per riemergere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA