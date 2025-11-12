Sprofondo Fiorentina, il mantra de La Nazione: “Remare controcorrente”

La stagione si è messa come peggio non si poteva e adesso c'è da remare, anche controcorrente. Come spiega La Nazione, servirà grande determinazione per uscire da un baratro del fondo della classifica. 5 punti in classifica a questo punto del campionato significano retrocessione in quasi ogni caso, ma Vanoli è stato chiaro: prima si entra nell'idea di lottare per la salvezza e meglio sarà.