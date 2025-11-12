Per Fagioli la prova del nove, Corsport: “Con Vanoli riscatto o buio”

Il Corriere dello Sport oggi in edicola dedica un approfondimento a Nicolò Fagioli , uno degli elementi maggiormente nel mirino per il rendimento deludente della Fiorentina. Vanoli sarà il suo terzo allenatore in viola: con Palladino è andata così così, con Pioli male, e ora? Per lui è una sorta di prova del nove, per un prosieguo di stagione che si preannuncia da dentro o fuori. Riscatto o buio.

A due facce

Con Palladino aveva totalizzato 15 presenze, 1 gol e 2 assist in campionato, 6 e 1 gol in Conference per un totale di 1.391 minuti. Co Pioli, invece, 8 gare in A e 5 in Conference per 776 minuti senza però entrare in alcuna marcatura. Ha giocato regista e talvolta mezzala, con risultati quasi sempre deludenti. Con Vanoli non ha invece giocato a Marassi nel 2-2 con il Genoa. Probabilmente a Marassi il nuovo allenatore voleva una squadra di lotta, ma sono solo i primi giorni. Adesso è il momento delle valutazioni, perché si ricomincia da capo: Fagioli ha la sua grande occasione per convincere che non si può fare a meno di lui. E finalmente rilanciarsi.