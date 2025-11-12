Quei nuovi “poco abituati” a vincere. Dal mercato è mancato il carattere

Che cosa sta succedendo alla Fiorentina? Se lo chiede questa mattina il Corriere Fiorentino, che racconta di come i pensieri iniziali su questa squadra fossero ben diversi: alla squadra solida dell'anno scorso si erano aggiunti acquisti importanti, ma la classifica dopo 11 giornate ha minato qualsiasi buon pensiero di inizio anno. E inevitabilmente l'analisi sui nuovi arrivati non può che essere netta e chiara.

I nuovi vincono poco

Viti, Sohm, Nicolussi Caviglia, Fazzini e Piccoli. Tutti calciatori in sostanza "poco abituati a vincere" secondo il quotidiano. Viti ha solo due vittorie in A nelle ultime 20 (ne ha giocate 70 con 16 successi) e media 1,03 punti, Sohm solo 7 (su 64, media 0,70). E poi l'ex Venezia, a quota media 0,92 a partita e 13 vittoria su 66 incontri. Per Fazzini siamo a 0,96 (19 vittorie su 82 gare), mentre Piccoli ha 27 successi in 143 apparizioni (media 0,89 punti). Risultati negativi per tutti, ma la responsabilità resta naturalmente da condividere con i "vecchi" che dovrebbero essere la guida della Fiorentina. Un ulteriore campanello di allarme.