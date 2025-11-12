Ora c'è da cambiare passo davvero, senza più pensarci. Lo ha detto Roberto Piccoli nel post-gara di Marassi, adducendo al fatto che finora la Fiorentina ha fatto molto meno di quanto ci si aspettasse. Il pensiero va al nuovo tecnico alla pausa, in cui riprendere una condizione specifica della squadra decisamente deficitaria. Sotto accusa è finita infatti la preparazione di Pioli e del suo staff.
11 gol subiti nei secondi tempi. Corsport: "Aumentare i giri del motore"
Corriere dello Sport
11 gol subiti nei secondi tempi. Corsport: “Aumentare i giri del motore”
La Fiorentina ha trovato in Vanoli il suo nuovo condottiero ma ha dati impietosi: 11 gol su 18 subiti nei secondi tempi, 9 negli ultimi 30'
11 gol nella ripresa—
A far rabbrividire è il dettaglio sui secondi tempi: la Fiorentina ha incassato ben 11 dei suoi 18 gol totali nei secondi tempi. Addirittura, prosegue il Corriere dello Sport, ben 9 nell'ultima mezz'ora. Non basta? Fiorentina tredicesima per chilometri percorsi palla al piede. Oltre alla componente fisica c'è poi quella psicologica, visto che alle prime difficoltà la squadra sempre sfaldarsi. Ora tocca a Vanoli, per dieci giorni di fuoco, consapevole che non è troppo tardi.
