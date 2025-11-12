11 gol subiti nei secondi tempi. Corsport: “Aumentare i giri del motore”

La Fiorentina ha trovato in Vanoli il suo nuovo condottiero ma ha dati impietosi: 11 gol su 18 subiti nei secondi tempi, 9 negli ultimi 30'

Ora c'è da cambiare passo davvero, senza più pensarci. Lo ha detto Roberto Piccoli nel post-gara di Marassi, adducendo al fatto che finora la Fiorentina ha fatto molto meno di quanto ci si aspettasse. Il pensiero va al nuovo tecnico alla pausa, in cui riprendere una condizione specifica della squadra decisamente deficitaria. Sotto accusa è finita infatti la preparazione di Pioli e del suo staff.