Roberto Piccoli ha trovato ieri col Genoa la prima rete in Serie A con la maglia della Fiorentina. L'attaccante ex Cagliari ha parlato ai microfoni della Tgr Rai Toscana:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Piccoli ribadisce: “Parola d’ordine, lavorare per alzare la condizione fisica”
TGR Toscana
Piccoli ribadisce: “Parola d’ordine, lavorare per alzare la condizione fisica”
Piccoli torna sulla forma fisica: "Dovremo fare fatica in queste due settimane, ma siamo felici di lavorare. Abbiamo una stagione davanti"
Mancano tantissime partite. Vogliamo fare più punti possibili. Ma la parola d'ordine è lavorare. Solo quello, bisogna alzare la condizione fisica. Dovremo riconquistarci gli applausi e fare fatica in queste due settimane, ma siamo felici di lavorare. Abbiamo ancora una stagione davanti, vogliamo fare bene anche in Coppa Italia e Conference. Esultanza? Nasce coi magazzinieri e gli altri dello staff, nasce da una canzone che ascoltiamo spesso insieme.
© RIPRODUZIONE RISERVATA