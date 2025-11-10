Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Piccoli ribadisce: “Parola d’ordine, lavorare per alzare la condizione fisica”

TGR Toscana

Piccoli ribadisce: “Parola d’ordine, lavorare per alzare la condizione fisica”

Piccoli ribadisce: “Parola d’ordine, lavorare per alzare la condizione fisica” - immagine 1
Piccoli torna sulla forma fisica: "Dovremo fare fatica in queste due settimane, ma siamo felici di lavorare. Abbiamo una stagione davanti"
Redazione VN

Roberto Piccoli ha trovato ieri col Genoa la prima rete in Serie A con la maglia della Fiorentina. L'attaccante ex Cagliari ha parlato ai microfoni della Tgr Rai Toscana:

Mancano tantissime partite. Vogliamo fare più punti possibili. Ma la parola d'ordine è lavorare. Solo quello, bisogna alzare la condizione fisica. Dovremo riconquistarci gli applausi e fare fatica in queste due settimane, ma siamo felici di lavorare. Abbiamo ancora una stagione davanti, vogliamo fare bene anche in Coppa Italia e Conference. Esultanza? Nasce coi magazzinieri e gli altri dello staff, nasce da una canzone che ascoltiamo spesso insieme.

Leggi anche
30° minuto, segui la diretta su Violanews dalle 19:30. L’ospite di oggi
Zazzaroni: “Pioli non ha mai chiesto soldi, i fiorentini non si deprimano”

© RIPRODUZIONE RISERVATA