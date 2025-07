Chi è Martel: il capitano tedesco che ha rispedito a Firenze Ndour e Fazzini

Tra i molti nomi per il centrocampo della Fiorentina (Nicolussi Caviglia, Sohm, Kessié, Asllani etc) c'è un nome nuovo per rinforzare la mediana di Stefano Pioli. La Nazione infatti ha raccontato dell'interessamento gigliato per Eric Martel. Colosso del Colonia, in scadenza di contratto nel 2026. Non rinnoverà il contratto con la squadra delle capre, (il soprannome "Die Geißböcke" significa "i caproni" o "le capre" in tedesco). Martel cerca un salto di qualità per la sua carriera e chissà che non possa compierlo verso l'Italia e la Serie A. Il suo costo si aggira su circa 10 milioni, cifra che la Fiorentina avrebbe stanziato di spendere per un centrocampista.