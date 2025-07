Sohm più vicino, no a Kessie. Pioli e Gud già in piena sintonia

Sono i giorni decisivi per portare Sohm a Firenze. I manager della Fiorentina ci stanno lavorando da tempo, dall’idea di prendere in coppia lui e Bernabè di un mese fa, si è passati a trattare solo lo svizzero per le eccessive richieste del Parma. Ma anche in questo caso la trattativa non è semplice. Il Parma spara sempre alto ben sapendo che questo centrocampista con grande fisicità piace molto a Pioli. Per Transfermarkt il reale valore è attorno ai cinque milioni, la Fiorentina è partita da otto, ora si sta discutendo sui dieci più bonus mentre il Parma non molla dalla richiesta iniziale di dodici. Il ragazzo, 24 anni, è arrivato in Emilia nel 2020, fra A e B ha giocato quasi 150 partite, è cresciuto molto in questi anni e sarebbe l’ideale visto che conosce bene il calcio italiano, non avrebbe bisogno di inserimento. Come il Parma non ha bisogno di vendere dopo aver ceduto Bonny all’Inter e questo è un problema. Anche per un altro giovane d’oro, il difensore Leoni, corteggiato da diverse società, le cifre richieste sono molto alte e non trattabili. La Fiorentina non aspetterà ancora molto, se per il regista sulla soluzione Fagioli si può lavorare, un centrocampista con le caratteristiche di Sohm serve alla svelta per mettere a punto il lavoro di Pioli che si sta focalizzando su un 3-4-2-1 o 3-4-1-2 molto fluido. I centrocampisti sono due, uno deve avere fisicità. Chi pensava a Kessie non deve restare deluso perché la trattativa non esiste proprio. Il giocatore vuole tornare in Europa, è stato proposto a varie società, ma in Arabia guadagna oltre dodici milioni, è vicino ai trent’anni, da troppo tempo fuori dal calcio che conta, non è una operazione da Fiorentina.