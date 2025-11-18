La Nazione si sofferma sul centrocampo e sul mercato. Paolo Vanoli vuole un nuovo innesto capace di regalare muscoli e costanza alla squadra viola. Roberto Goretti starebbe seguendo diversi profili sottotraccia, tutti nomi già noti:
Nazione: “Goretti punta Lovric. E torna di moda un nome noto, pupillo di Vanoli”
La Fiorentina cerca rinforzi in mezzo al campo
Un profilo di sostanza e muscoli. I nomi che circolano non sono nuovi. Tessmann (sbocciato proprio con Vanoli a Venezia) oggi pare inavvicinabile dopo le schermaglie estive con l'agente. E' diventato titolare nel Lione. Discorsoliverso per Sandi Lovric, che la titolarità nell'Udinese l'ha persa e potrebbe essere giunto per lui il momento di cambiare aria. Nei pensieri viola continua a esserci anche Eric Martel, centrocampista moderno del Colonia il cui contratto è in scadenza a giugno. La Fiorentina ci sta lavorando da tempo. Ormai è (quasi) tempo di agire
