Federico De Sinopoli, presidente dell’Associazione Tifosi Fiorentini, ha espresso il suo parere sulla sfida tra la Fiorentina e la Juventus. Tra il numero dei biglietti venduti a qualche opinione sulla stagione in corso. Le sue parole al Corriere dello Sport:
De Sinopoli: “La Fiorentina ha paura. Con la Juve puntare al pareggio”
Il parare di un noto tifoso della Fiorentina
L’interesse non è cambiato nonostante il momento negativo. L’orario invoglia la gente, mentre le previsioni del tempo un po’ meno. Nel caso piova, serve a maggior ragione la prestazione della squadra. Abbiamo già staccato 7 mila biglietti, quindi ne resta disponibile un migliaio. Gli abbonati sono poco più di 13 mila, gli ospiti dovrebbero essere 300. Sarà la partita di coloro che partecipano di meno, ci aspettiamo uno stadio pieno, compatibilmente con i lavori
Non c’è la percezione di nulla di positivo. Secondo me dobbiamo puntare al punto. La Juventus è una squadra costruita per essere forte. Poi arriveranno le partite dove bisognerà vincere. Vanoli? Le parole servono a poco, ora bisogna far presa sui giocatori. Il giudizio è sospeso. Credo ci sia anche un po’ di paura di fare questa partita, perché c’è da essere pratici due volte
