Bambini insieme a Torino, Gazzetta: “La partita di Kean, Fagioli e Nicolussi”

La Gazzetta dello Sport su Nicolussi, Kean e Fagioli

Redazione VN 18 novembre 2025 (modifica il 18 novembre 2025 | 09:13)

Moise Kean, Nicolò Fagioli e Hans Nicolussi Caviglia, oggi compagni di squadra nella Fiorentina, sono legati da un passato comune nel settore giovanile della Juventus, dove sono cresciuti alimentando sogni e ambizioni. Dopo percorsi diversi, tra infortuni, cadute e ripartenze, ora cercano in viola una nuova affermazione personale e professionale: Kean vuole lasciarsi alle spalle il problema alla tibia e tornare al gol, Fagioli punta a conquistare un posto da titolare, mentre Nicolussi lavora per crescere nel ruolo di play sotto la guida di Paolo Vanoli.

Il loro arrivo a Firenze è avvenuto in momenti diversi: Kean nell’estate 2024, Fagioli nel gennaio 2025 (poi riscattato a giugno), entrambi direttamente dalla Juventus grazie ai buoni rapporti tra le dirigenze, mentre Nicolussi è stato acquistato dal Venezia nell’agosto successivo. Nonostante i percorsi separati, i tre condividono un profondo legame nato in bianconero: Kean e Nicolussi erano insieme già da Pulcini, mentre Fagioli li ha incrociati più tardi, mantenendo con loro un’amicizia solida che è proseguita anche ai tempi della Juventus 2023-2024, stagione della vittoria della Coppa Italia.

Ora rappresentano tre tasselli importanti per aiutare la Fiorentina a superare la crisi, portando con sé l’esperienza maturata e il desiderio di dimostrare il proprio valore. Sabato sarà una partita speciale soprattutto per Nicolussi, alla prima da ex al Franchi, mentre Kean e Fagioli hanno già affrontato la Juventus con la maglia viola, offrendo prove convincenti. Il legame con Torino resta forte per tutti, ma altrettanto forte è la volontà di scrivere un nuovo capitolo a Firenze, sostenuti anche dagli affetti familiari e dal desiderio di essere ricordati e rimpianti dai loro trascorsi bianconeri. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.