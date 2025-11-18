Gazzetta su Fagioli: “Arrivato a Firenze grazie al rapporto Pradè-Giuntoli”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sui 3 ex della gara Fiorentina-Juventus: Moise Kean, Nicolussi Caviglia e Nicolò Fagioli. Parlando proprio di quest'ultimo, il noto quotidiano sottolinea un aspetto del suo arrivo a Firenze:
Nicolò Fagioli sarà un ex della gara tra Fiorentina e Juventus
A Firenze sono arrivati in tre momenti diversi, nelle ultime tre sessioni di mercato: Kean nell'estate del 2024 per 15 milioni e Fagioli nel gennaio del 2025 (poi riscattato a giugno per un totale di 16 milioni) direttamente dalla Juve anche per i buoni rapporti fra gli ormai ex direttori sportivi, Daniele Pradè e Cristiano Giuntoli che hanno concluso diverse operazioni, mentre Nicolussi è stato preso dal Venezia lo scorso agosto
