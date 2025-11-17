Repubblica: “Gosens farà di tutto per esserci sabato contro la Juventus”

Dopo la sosta, la certezza da cui ripartirà Paolo Vanoli , con le dovute precauzioni dovute ad un infortunio non semplice da curare, si chiama Robin Gosens . Il terzino tedesco sta recuperando dall'infortunio patito due settimane fa contro l'Inter. Entro poco si riaggregherà con i compagni e proverà ad essere presente nella sfida di sabato con la Juventus. La lesione al retto femorale della coscia sinistra lo ha tenuto fuori nelle caotiche settimane passate. Visto la classifica e i tanti cambiamenti di questo periodo, ritrovare Gosens sarebbe la miglior notizia del post sosta . La sua leadership e l'atteggiamento sempre teso a scacciare la negatività sono componenti che alla Fiorentina servono tantissimo.

Il terzino tedesco è fondamentale anche in campo, visto che Vanoli non cambierà, almeno inizialmente il 3-5-2. Sulla sinistra Gosens è capace di spingere in fase offensiva, ma anche di difendere con attenzione. Il suo rendimento è stato in linea con quello deficitario della squadra. Anche dal punto di vista fisico è sembrato molto più in difficoltà di quel giocatore straripante che aveva convinto tutti lo scorso anno. L'avvento di Vanoli, anche in questo senso, potrà aiutare la crescita fisica del tedesco, visti gli allenamenti intensi e duri. In Gosens è fortissima la voglia di rivalsa, dopo un inizio di stagione da incubo è tempo di rialzare la testa. Lo riporta La Repubblica