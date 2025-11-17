Vanoli aspetta Kean. Nazione: “La speranza è averlo in gruppo domani”

Paolo Vanoli attende con grande apprensione aggiornamenti sulle condizioni di Moise Kean , il giocatore sul quale intende costruire buona parte del percorso salvezza della Fiorentina. Nonostante le buone prestazioni offerte da Piccoli e Gudmundsson nella gara di Genova , il tecnico considera Kean l’elemento cardine del reparto offensivo e spera di riaverlo al meglio già nei prossimi giorni.

I numeri del classe 2000, però, finora non sono all’altezza delle aspettative: solo due gol segnati — il capolavoro contro la Roma e il rigore del 2-2 col Bologna — a fronte degli otto messi a referto a questo punto della scorsa stagione. Allora Kean aveva già realizzato cinque reti in undici gare di campionato e tre nelle prime cinque sfide di Conference League, risultando decisivo anche nei playoff per l’accesso alla fase a girone unico. È chiaro quindi che serva un’inversione di marcia netta.