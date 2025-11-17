Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha attaccato Gianni Infantino sul tema degli infortuni. Tra le "vittime" c'è anche Moise Kean:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Zazzaroni attacca Infantino sulle Nazionali. E c’entra anche Moise Kean
Corriere dello Sport
Zazzaroni attacca Infantino sulle Nazionali. E c’entra anche Moise Kean
Il parere di Ivan Zazzaroni
Il problema è sempre più serio e comunque troppo serio per non essere affrontato da chi di dovere. Già, ma chi sente il dovere di intervenire? Con i calendari intasati da Fifa e Uefa, con l’aumento sconsiderato degli impegni (maledetto Mondiale per club e pallosa Nations League) le soste delle nazionali mietono troppe vittime e non c’è indennizzo che tenga. Non si può ricondurre tutto al denaro, al danno finanziario procurato ai club: in ballo ci sono la salute dei calciatori e, perché no?, la regolarità dei campionati.Prendete la sosta che sta per concludersi: sono caduti sul campo d’allenamento, o in partita, Anguissa del Napoli, Cambiaghi e Holm del Bologna, Diao del Como, Vlahovic della Juventus, Dumfries dell’Inter, Ilic del Toro, ma anche Osimhen del Galatasaray, Sudakov del Benfica e altri. Nelle precedenti occasioni erano saltati come birilli - in ordine sparso - Leão, Rabiot, Pulisic, Estupiñan, Saelemaekers, Bremer, Castellanos, Kean, Lobotka, Rrahmani, Addai. Questo significa che nelle fasi più importanti della stagione, tra tornei nazionali e coppe internazionali, molte società sono state private di elementi importanti registrando un penalizzante impoverimento di natura tecnica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA