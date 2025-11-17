Rebus Franchi, Repubblica: “Lo scenario che fa tremare Palazzo Vecchio”

Problema che per le casse comunali potrebbe proporsi a breve, visto che i milioni statali non sarebbero immediati: la contabilizzazione dei 55 milioni restituiti dal governo sui fondi Pnrr è ancora in corso. E mancano ancora 50/60 milioni per rifiniture e arredi . Ed è il motivo per cui Palazzo Vecchio spera nel rapido accordo con la Fiorentina.

Alessandro Ferrari, ieri, non ha chiarito quali sono le condizioni della Fiorentina per intervenire economicamente sullo stadio, ma ha chiesto velocità. Palazzo Vecchio non è ostile all'idea, visto anche che fare un project financing insieme al club viola richiederebbe del tempo. Il mancato accordo tra le parti sarebbe un problema enorme per il comune e per la società viola. In questo senso la missione Uefa del 20 sarà importantissima. Per Palazzo Vecchio, anche solo pensare di fare il secondo lotto di lavori da solo, senza coinvolgere il club che sarà il gestore, risulta una prospettiva utopistica. Mentre per la Fiorentina sarebbe come vivere in affitto in una casa dove i mobili li decide il proprietario. Lo riporta La Repubblica