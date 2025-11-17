La preparazione di Pioli è servita a qualcosa? Gazzetta: “Fiorentina puoi sorridere”

La Gazzetta dello Sport analizza il numero degli infortuni muscolari in Serie A. I dati sono impressionanti ma la Fiorentina può sorridere: è la squadra che ne ha meno, insieme al Parma. Noi, grazie al lavoro del nostro Matteo Magrini, avevamo spiegato l'intento dello staff di Pioli di prevenire gli infortuni. Così facendo però, è stata sacrificata l'intensità:
Restando tra le big, l'Inter ha dovuto fare a meno di Marcus Thuram per un periodo piuttosto lungo (quasi due mesi): il bicipite femorale è andato ko contro lo Slavia Praga e il francese ha dovuto svolgere un lavoro ad hoc per rimettersi in sesto. Ora ha già riassaggiato il campo e, approfittando della mancata chiamata di Deschamps, arriverà al derby tirato a lucido. Anche la Juve è scesa in campo spesso in emergenza dall'inizio della stagione: il più bersagliato dagli infortuni muscolari è stato Fabio Miretti che ha dovuto saltare sette partite, ma anche i vari Francisco Conceiçao, Kelly e Cabal si sono dovuti fermare. La Roma invece è "virtuosa": solo 11 partite saltate (sei da Dybala), anche se alla lista si è appena aggiunto Dovbyk. Ancora meglio fa la Fiorentina con soli due infortuni muscolari (numero più basso in A con il Parma) da gestire. Ma ogni settimana, puntualmente, le infermerie si riempiono: ridurre questa tendenza è diventato di vitale importanza.
