La preparazione di Pioli è servita a qualcosa? Gazzetta: “Fiorentina puoi sorridere”

La Gazzetta dello Sport analizza il numero degli infortuni muscolari in Serie A. I dati sono impressionanti ma la Fiorentina può sorridere: è la squadra che ne ha meno, insieme al Parma. Noi, grazie al lavoro del nostro Matteo Magrini, avevamo spiegato l'intento dello staff di Pioli di prevenire gli infortuni. Così facendo però, è stata sacrificata l'intensità: