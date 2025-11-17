Gudmundsson e Dzeko a segno lontano da Firenze, Nazione: “Solita storia”

Gli attaccanti della Fiorentina continuano a vivere una stagione a due velocità: in maglia viola il gol sembra un miraggio, mentre con le rispettive nazionali ritrovano brillantezza e leggerezza. È un copione che si ripete a ogni sosta: a novembre Gudmundsson ha segnato a Baku con l’Islanda e Dzeko ha deciso la sfida tra Bosnia e Romania. Lampi che contrastano con le difficoltà vissute in campionato, dove l’attacco viola fatica a incidere.