Franchi, 6 mesi in trasferta e non solo. Nazione: “Tutti i dubbi di Rocco Commisso”

La Nazione, parlando della complicata situazione dello stadio Franchi, ha riportato i dubbi del presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Tra perdite importanti e la possibilità di vedere la Fiorentina 6 mesi in trasferta:
Il presidente della Fiorentina attende ancora delle risposte dal Comune di Firenze
In particolare il club di Rocco Commisso attende una risposta definitiva su cosa il Comune intenda fare per i nuovi spogliatoi sotto la tribuna e vuole avere la certezza della presenza degli spazi commerciali e dei possibili ricavi collegati. «Rimaniamo disponibili a valutare tutto ciò che il Comune ci farà vedere - ancora Ferrari - Anche noi dobbiamo mandare ancora qualche dato però oggi, a differenza di qualche mese fa, c'è il rischio che la Fiorentina rimanga fuori dal progetto». Messaggio chiaro. E quando Ferrari dice che anche la Fiorentina deve mandare ancora qualche dato, fa riferimento a un'analisi completa sulle perdite che il club accumulerà negli anni a causa dei cantieri. Una stima era già stata fatta: 7-8 milioni l'anno. Tutto sembra ruotare intorno al cronoprogramma, un documento che sia dettagliato e preciso.
