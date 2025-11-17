Nazione: “Ultimatum Ferrari per il Franchi. Funaro prepara il piano B”

La Fiorentina ha lanciato un ultimatum al Comune di Firenze sul progetto del nuovo Franchi: entro dicembre dovranno arrivare risposte chiare, altrimenti il club è pronto a sfilarsi dal secondo lotto dei lavori. Il direttore generale Alessandro Ferrari ha spiegato che mancano ancora informazioni fondamentali e che il tempo è quasi scaduto. Il cronoprogramma, ancora incerto e privo di garanzie sulla conclusione dei lavori nel 2029 nonostante le rassicurazioni della sindaca Funaro, è il punto più critico: il club non intende accettare un documento considerato instabile. Servono inoltre certezze sul progetto dei nuovi spogliatoi, sugli spazi commerciali e sui ricavi legati alla gestione dell’impianto.