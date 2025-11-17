Nazione rivela: “Stefano Pioli e l’arrivo di Sohm. Ecco come è andata”

La Nazione, parlando di Simon Sohm, riporta un piccolo retroscena sul suo arrivo alla Fiorentina. Stefano Pioli, prima di considerarlo ai margini del gruppo viola, ha spinto per averlo a Firenze:
Per Simon Sohm si sta aprendo una fase completamente nuova nella sua avventura alla Fiorentina. Il centrocampista svizzero, arrivato in estate su impulso di Pioli che per inciso gli avrebbe preferito soltanto il fedelissimo Kessie, non è mai riuscito a diventare realmente centrale nel progetto del tecnico emiliano, nonostante un avvio incoraggiante col gol al debutto di Manchester. Con il passare delle giornate il suo rendimento è però sceso, fino a farlo scivolare in fondo alle preferenze dell'allenatore, che non aveva nascosto le proprie perplessità: «Se non gioca è perché adesso non mi sta convincendo». Una fascite plantare, infine, lo ha tenuto fuori proprio sul finire dell'era Pioli, quando la situazione è precipitata.
