Nazione rivela: “Attenzione a Richardson! Con Vanoli rientra nelle rotazioni”

La Nazione, parlando della probabile formazione in vista della sfida contro la Juventus, rimette nelle gerarchie di Vanoli Amir Richardson. Può essere lui la sorpresa dell'ex tecnico del Torino?
La Nazione su Amir Richardson
L'impressione è che Vanoli abbia scelto i titolari al netto di un livello da alzare nel complesso. Un paio di tirate d'orecchie le ha già avute Nicolussi Caviglia, che comunque viaggia verso una maglia da titolare. Con lui, oi.e a Sohm, atteso anche Mandragora. In senso generale occhio a Richardson, magari non per giocare dal 1' sabato, ma ha le caratteristiche per rientrare nelle rotazioni in mediana.
