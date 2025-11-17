Enzo Ghinazzi, in arte "Pupo", ha parlato del momento complicato che sta vivendo la Fiorentina i Rocco Commisso, sua squadra del cuore. Ecco le sue parole riportate da "La Nazione":
Pupo: “Fiorentina ultima? Almeno avremo un’opportunità per tornare a gioire”
Per chi ha a cuore la Fiorentina, questo è un periodo quasi “tragico” ma, come accade in ogni situazione della vita, anche qui possiamo scorgere un lato positivo. Dato che da “un’eternità” a Firenze, sul piano sportivo, non abbiamo più motivo di festeggiare, questa potrebbe rivelarsi un’ottima opportunità per tornare a provare un po’ di gioia: la salvezza
