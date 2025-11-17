Prandelli: “Io facevo riunioni con tutti. Vanoli non sia lasciato solo”

"Vanoli ha fatto la gavetta, ha alle spalle campionati fatti bene. Ma ritorniamo al discorso di partenza: mi auguro non resti solo a gestire questa situazione"

Cesare Prandelli, nell'intervista rilasciata al Corriere Fiorentino, ha raccontato dei suoi anni alla Fiorentina e si è soffermato sulla figura di Paolo Vanoli: