Cesare Prandelli, nell'intervista rilasciata al Corriere Fiorentino, ha raccontato dei suoi anni alla Fiorentina e si è soffermato sulla figura di Paolo Vanoli:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Prandelli: “Io facevo riunioni con tutti. Vanoli non sia lasciato solo”
Corriere Fiorentino
Prandelli: “Io facevo riunioni con tutti. Vanoli non sia lasciato solo”
"Vanoli ha fatto la gavetta, ha alle spalle campionati fatti bene. Ma ritorniamo al discorso di partenza: mi auguro non resti solo a gestire questa situazione"
Vanoli ha fatto la gavetta, ha alle spalle campionati fatti bene. Ma ritorniamo al discorso di partenza: mi auguro non resti solo a gestire questa situazione perché altrimenti i problemi resterebbero gli stessi. A Pantaleo (Corvino, ndr ) lo dicevo spesso: il venerdì dobbiamo fare riunioni tutti insieme. Lui non era molto d’accordo, ma alla fine ha capito. Condividere la strada da intraprendere diventa fondamentale, anche perché crea chiarezza nel caso in cui le cose non dovessero andar bene la domenica
© RIPRODUZIONE RISERVATA