Gazzetta: “Vanoli vuole stravolgere la mentalità della Fiorentina, non l’assetto”

La Gazzetta sul lavoro di Paolo Vanoli al Viola Park
Redazione VN

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul lavoro svolto da Paolo Vanoli in questi giorni al Viola Park. Al di là della tattica, l'allenatore della Fiorentina si è concentrato su un altro aspetto:

Avanti con il 3-5-1-1, poi si vedrà. Paolo Vanoli vuole stravolgere la Fiorentina dal punto di vista della mentalità e dell'atteggiamento, ma non dell'assetto a cui darà continuità rispetto al recente passato. La squadra è in piena crisi e rivoluzionare adesso potrebbe confondere ancor più la situazione invece che migliorarla. Quindi avanti con la difesa a tre e un attacco che prevede un solo centravanti di ruolo e alle sue spalle un altro uomo offensivo, ma non una vera e propria punta. In questo periodo quindi Kean e Piccoli si alterneranno, senza convivere. Così accadrà contro la Juventus sabato prossimo con Moise che sta recuperando dall'infortunio e l'ex Cagliari, pronto all'eventuale staffetta.

