Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, si è soffermato sulla situazione societaria in casa Fiorentina. Il silenzio di Rocco Commisso fa molto rumore:
Poesio: “L’assenza di esternazioni da New York riflette il limbo della Fiorentina”
Ma l‘assenza di esternazioni da New York riflette bene quella sensazione di limbo in cui la Fiorentina sembra essere precipitata. Una sorta di grande attesa di tempi migliori, come se fossero in grado da soli di indicare anche l’orizzonte verso cui il club viola è diretto. Ma è invece la gestione dell’emergenza attuale che finirà per definire il futuro della società e della squadra. I primi mesi della stagione, in questo senso, hanno fatto emergere tutte le fragilità di una Fiorentina che si è trovata impreparata ad affrontare le difficoltà. C’è da sperare quindi che il reset quasi totale (Pioli e Pradè, due dei tre responsabili insieme a Ferrari della costruzione dell’attuale Fiorentina, se ne sono andati) porti da subito i suoi frutti sia in campo che in ottica gennaio quando il club sarà chiamato a risolvere le problematiche tecniche che il mercato estivo ha generato.
