"Il danno economico da biglietteria stimato da Ferrari non coincide con quello certificato nel bilancio della stagione 2024-25, dove si legge che rispetto alla stagione precedente la perdita è di poco inferiore a 3 milioni di euro". Così apre il Corriere Fiorentino sulla questione stadio Franchi. Secondo il noto quotidiano infatti, i numeri espressi da Ferrari sulle perdite non sono quelli reali.
CorFio: “Ferrari? Il danno stimato sul Franchi non coincide con quello sul bilancio”
Il calo dei ricavi da biglietteria della Fiorentina è spiegato in buona parte dal minor numero di partite disputate nelle coppe: nel 2024-25 i viola sono usciti agli ottavi di Coppa Italia e le gare di Conference League hanno attirato meno pubblico. Limitando l’analisi alla sola Serie A, la perdita si aggira attorno ai 2 milioni. Tuttavia ai minori incassi corrispondono anche minori costi: l’affitto del Franchi è sceso di alcune centinaia di migliaia di euro a causa della capienza ridotta, e le spese per biglietteria e controllo ingressi si sono ridotte di oltre 400 mila euro grazie alla chiusura di alcuni settori.
Nel complesso, considerando ricavi totali prossimi ai 200 milioni, l’impatto economico della biglietteria incide per meno dell’1%. Anche sponsorizzazioni e pubblicità mostrano una lieve flessione, pari a 66 mila euro rispetto alla stagione precedente, un calo marginale nel quadro generale. A completare il contesto c’è la questione Franchi: secondo la proroga della concessione, la Fiorentina avrebbe dovuto lasciare l’impianto già da giugno 2024, ma i tempi dei lavori si sono allungati, contribuendo a complicare ulteriormente la gestione economica e logistica del club.
