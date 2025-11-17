CorFio: “Ferrari? Il danno stimato sul Franchi non coincide con quello sul bilancio”

Il calo dei ricavi da biglietteria della Fiorentina è spiegato in buona parte dal minor numero di partite disputate nelle coppe: nel 2024-25 i viola sono usciti agli ottavi di Coppa Italia e le gare di Conference League hanno attirato meno pubblico. Limitando l’analisi alla sola Serie A, la perdita si aggira attorno ai 2 milioni. Tuttavia ai minori incassi corrispondono anche minori costi: l’affitto del Franchi è sceso di alcune centinaia di migliaia di euro a causa della capienza ridotta, e le spese per biglietteria e controllo ingressi si sono ridotte di oltre 400 mila euro grazie alla chiusura di alcuni settori.