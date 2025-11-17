Secondo e ultimo giorno di riposo per la Fiorentina, che da domani riprenderà ad allenarsi regolarmente al Viola Park. Il ritorno in campionato, sabato, coinciderà con la sfida contro la Juventus di Luciano Spalletti.
Corriere dello Sport
Oggi torna Gudmundsson e Kean viaggia verso il recupero. Un po’ meno Gosens
Oggi rientrerà in Italia anche Albert Gudmundsson che ha onorato fino in fondo gli impegni con la nazionale islandese. Il nuovo allenatore Paolo Vanoli punta a presentarsi al Franchi forte della migliore forma fisica di quei giocatori che considera leader - per quanto in competizione con tutti - come l'islandese.
Questo vale anche per Kean, con cui l'allenatore si aspetta di lavorare a pieno regime entro breve. Sul centravanti, in fase di recupero dal trauma alla tibia, ci sono buone sensazioni. Un po' meno nel caso di Gosens, che è alle prese con una lesione di primo grado al muscolo retto femorale della coscia sinistra. Tutto risolto, invece, per Cher Ndour e Tommaso Martinelli, che avevano dato forfait all'Italia Under 21 e Under 20 per via di qualche acciacco. Lo scrive il Corriere dello Sport.
