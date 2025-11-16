Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato anche delle condizioni di salute del Presidente Rocco Commisso. Ecco le sue parole a Repubblica Firenze:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Ferrari su Commisso: “Vi dico come sta. Soffre tanto per la Fiorentina, ci manca”
Repubblica
Ferrari su Commisso: “Vi dico come sta. Soffre tanto per la Fiorentina, ci manca”
Ferrari su Commisso
È il primo a soffrire di questa situazione perché come noi ci credeva tanto e ci ha dato tanto, tutto quello che gli abbiamo chiesto. Purtroppo con questi risultati non gli stiamo dando nessun motivo di soddisfazione
COME STA
Ha subito un’operazione e gli serve tempo per ristabilirsi al cento per cento. Conoscendolo, fino a quando non sarà in forma per affrontare il viaggio e la permanenza in Italia, non verrà a Firenze. E Rocco, insieme a sua moglie Catherine, manca tanto anche a noi perché quando è stato qui è sempre stato di grande aiuto
© RIPRODUZIONE RISERVATA