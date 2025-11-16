Viola News
Ferrari su Commisso: “Vi dico come sta. Soffre tanto per la Fiorentina, ci manca”

Redazione VN

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato anche delle condizioni di salute del Presidente Rocco Commisso. Ecco le sue parole a Repubblica Firenze:

È il primo a soffrire di questa situazione perché come noi ci credeva tanto e ci ha dato tanto, tutto quello che gli abbiamo chiesto. Purtroppo con questi risultati non gli stiamo dando nessun motivo di soddisfazione

COME STA

Ha subito un’operazione e gli serve tempo per ristabilirsi al cento per cento. Conoscendolo, fino a quando non sarà in forma per affrontare il viaggio e la permanenza in Italia, non verrà a Firenze. E Rocco, insieme a sua moglie Catherine, manca tanto anche a noi perché quando è stato qui è sempre stato di grande aiuto

