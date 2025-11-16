Viola News
Repubblica

Ferrari: “Like di Pongracic? Una sciocchezza. Vanoli e quel colloquio di 3 ore”

Vanoli
Ferrari su Vanoli e non solo
Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato anche del "caso" Pongracic e della scelta di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole a Repubblica Firenze:

No, e non si dovrebbe vedere. Sono ragazzi e qualche volta fanno anche delle sciocchezze. Però non vorrei che passasse il messaggio che lo spogliatoio era contro Pioli perché non è vero. I primi a sentirsi responsabili per la nostra classifica sono proprio i giocatori

VANOLI

Ci è piaciuta tantissimo la convinzione di calarsi in una situazione come quella nella quale ci troviamo noi oggi con entusiasmo e determinazione. E poi ha avuto esperienze importanti, in prima persona o come vice, conosce Firenze e ha vinto qualcosa qui. Quando l’ho incontrato abbiamo avuto un colloquio di tre ore in cui ha parlato con franchezza e lucidità. Pensiamo che sia la persona giusta per affrontare questo momento

