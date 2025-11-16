Viola News
Ferrari: “Pradè voleva già lasciare. Pioli? Abbiamo sbagliato tutti, non solo lui”

Ferrari su Pioli e Pradè
Alessandro Ferrari ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica Firenze. Ecco le sue parole su Pradè e l'addio di Stefano Pioli:

Daniele probabilmente era arrivato alla fine di un ciclo e già alla fine della passata stagione voleva lasciare. Quando abbiamo scelto Pioli eravamo tutti convinti che fosse la scelta migliore, ma qualcosa non ha funzionato. Abbiamo sbagliato tutti. Lui, i giocatori, la società

