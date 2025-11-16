Sette minuti. È il lasso di tempo in cui la Fiorentina è stata in vetta alla classifica da sola, prima di scivolare indietro, perché il Parma ha trovato il punto dell’1-1 con Distefano subito dopo il rigore trasformato da Severini.
Fiorentina Femminile, brutto stop con il Parma: non si va oltre il pareggio
La Fiorentina Femminile non batte il Parma
Ad agganciare momentaneamente la Roma in vetta è il Como, che ha superato per 1-0 il Milan grazie al penalty (il terzo della partita) realizzato in extremis da Nischler. La Ternana, invece, muove per la prima volta la sua classifica sbancando il campo del Sassuolo per 1-0: decisivo il gol in avvio di Pellegrino Cimò.
Oggi spicca il derby Roma-Lazio, che mette in palio la fuga solitaria o un altro aggancio. Prima si gioca Napoli-Inter, mentre nel tardo pomeriggio la Juventus riceve il Genoa a Biella per rientrare nel giro che conta. Lo scrive il Corriere dello Sport.
