Fiorentina, finita la settimana di lavoro: Vanoli dà libero fino a martedì

Dopo tre giorni intensi di doppie sedute tra test, lavoro di fondo e attivazione , la Fiorentina ieri è tornata a un programma più leggero, limitandosi a un allenamento mattutino prima del rompete le righe che durerà fino a lunedì sera.

Nessuna novità di rilevo sul fronte dell'infermeria viola: il club continua a monitorare Moise Kean e Robin Gosens, con l'attaccante più vicino al rientro rispetto al tedesco, che sarà rivalutato martedì (non destano invece preoccupazioni Ndour e Martinelli, ormai prossimi al rientro in gruppo). Lo stesso giorno rientreranno al Viola Park anche i primi nazionali, ovvero Gudmundsson e Pongracic. Lo scrive la Nazione.