Vlahovic out per Firenze? Spalletti ha altri due 9 ma ne studia uno “falso”

Se Paolo Vanoli deve capire ancora le condizioni di Moise Kean, in casa Juventus c'è il dubbio Dusan Valhovic da sciogliere. L'attaccante ex Fiorentina infatti, viene da un infortunio con la maglia della Serbia e potrebbe saltare la trasferta del Franchi.
I dubbi in casa Juventus
Luciano Spalletti sta infatti provando a capire chi prenderà il suo posto. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico del Napoli starebbe pensando a Yildiz falso 9, con David in panchina visti gli impegni con la Nazionale canadese, mentre il turco, diffidato, verrà risparmiato contro la Spagna.
Secondo il Corriere dello Sport invece, al posto del serbo potrebbe giocare Openda. L'ex Lipsia per adesso, è un vero flop del mercato bianconero.
