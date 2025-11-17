Sohm il “portatore d’acqua” di Vanoli. CorSport: “Il ruolo pensato per lui”

Simon Sohm potrebbe rientrare dalla pausa delle nazionali nella miglior condizione da quando è arrivato a Firenze . Il centrocampista svizzero, costato 16 milioni e frenato finora da problemi tattici e fisici — in particolare una fascite plantare che lo ha limitato per oltre un mese — è vicino a realizzare il suo sogno: partecipare al prossimo Mondiale. La Svizzera, impegnata domani a Pristina contro il Kosovo, è ormai a un passo dalla qualificazione e Sohm potrebbe trovare minuti dopo essere rimasto in panchina contro la Svezia, tornando così a Firenze ulteriormente motivato.

Vanoli punta molto su di lui: nel calcio fisico e ad alta intensità che vuole proporre, Sohm è l’unico centrocampista con potenza, corsa e capacità di strappo palla al piede. Qualità che il tecnico ha già potuto intuire nelle prime due partite post-Pioli, in cui il classe 2001 ha firmato un gol col Mainz e un assist a Genova. Il suo profilo è risultato diverso dalle aspettative iniziali: arrivato come presunto recuperatore di palloni, si è rivelato invece un incursore efficace, più utile nella metà campo offensiva che in quella difensiva.