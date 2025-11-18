Nazione: “Goretti chiama Dodò, vuole il rinnovo. Adesso deciderà il terzino”

Viola News
La Nazione fa il punto sui rinnovi
Non solo mercato in entrata, è tempo di rinnovi in casa Fiorentina. Secondo la Nazione, Roberto Goretti starebbe lavorando al prolungamento di contratto del brasiliano Dodò. Mentre quello di Mandragora è solo da mettere nero su bianco:

Roberto Goretti sta lavorando anche per mettere nero su bianco un paio di rinnovi importanti. Intanto quello di Mandragora, per il quale gli accordi sono totali: prolungamento fino al 2028. Decisiva la volontà del centrocampista di rimanere a Firenze. Il tutto sarà ratificato a gennaio. Mese nel quale Goretti - vorrebbe siglare anche il nuovo contratto di Dodo fino al 2030. Fiorentina pronta all'incontro, a questo punto (dopo il disgelo delle ultime settimane) la palla ce l'ha in mano il brasiliano.

