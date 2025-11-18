Nazione: “Goretti chiama Dodò, vuole il rinnovo. Adesso deciderà il terzino”

Non solo mercato in entrata, è tempo di rinnovi in casa Fiorentina. Secondo la Nazione, Roberto Goretti starebbe lavorando al prolungamento di contratto del brasiliano Dodò. Mentre quello di Mandragora è solo da mettere nero su bianco:
La Nazione fa il punto sui rinnovi
Roberto Goretti sta lavorando anche per mettere nero su bianco un paio di rinnovi importanti. Intanto quello di Mandragora, per il quale gli accordi sono totali: prolungamento fino al 2028. Decisiva la volontà del centrocampista di rimanere a Firenze. Il tutto sarà ratificato a gennaio. Mese nel quale Goretti - vorrebbe siglare anche il nuovo contratto di Dodo fino al 2030. Fiorentina pronta all'incontro, a questo punto (dopo il disgelo delle ultime settimane) la palla ce l'ha in mano il brasiliano.
