La situazione legata a Dodò sta diventando sempre più un caso in casa Fiorentina. Tutto è partito dall'unfollow del terzino brasiliano proprio alla società viola su Instagram, come successe già in passato. Il suo rapporto con la società viola sembra essere ormai sempre più complicato e il suo rendimento in campo una delle prove più evidenti. La questione rinnovo di contratto potrebbe essere sfociata in un qualcosa di molto più grave di quello che si pensa e ora anche la Fiorentina, che non ha smentito nulla ultimamente, inizia a fare le sue mosse a riguardo.
Fiorentina, auguri a Dodò solo nel pomeriggio: il curioso episodio
Fiorentina, auguri a Dodò solo nel pomeriggio: il curioso episodio
Fiorentina, mancano gli auguri di compleanno a Dodò sui social: semplice silenzio social come da disposizioni recenti o ripicca visto l'unfollow dei giorni scorsi?
Cosa è successo—
Dopo aver dato il via un vero e proprio silenzio stampa su richiesta di Vanoli, dribblando anche alla domanda posta durante la conferenza stampa, questa mattina il club viola, tramite i suoi profili social, non ha pubblicato il consueto post degli auguri di compleanno per Dodò fino a metà pomeriggio. E poco dopo ripubblicata nelle storie dallo stesso terzino. Non sappiamo bene il motivo di questa scelta, sicuramente ha generato molti dubbi...
