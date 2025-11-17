Fiorentina, auguri a Dodò solo nel pomeriggio: il curioso episodio

La situazione legata a Dodò sta diventando sempre più un caso in casa Fiorentina. Tutto è partito dall'unfollow del terzino brasiliano proprio alla società viola su Instagram, come successe già in passato. Il suo rapporto con la società viola sembra essere ormai sempre più complicato e il suo rendimento in campo una delle prove più evidenti. La questione rinnovo di contratto potrebbe essere sfociata in un qualcosa di molto più grave di quello che si pensa e ora anche la Fiorentina, che non ha smentito nulla ultimamente, inizia a fare le sue mosse a riguardo.