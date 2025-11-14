Gazzetta: “Goretti su Diogo Leite. C’è il prezzo, ma la Fiorentina ha un vantaggio”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul mercato della Fiorentina. Paolo Vanoli potrebbe avere un rinforzo in difesa e si continua a parlare di Diogo Leite dell'Union Berlino:
Paolo Vanoli, mercoledì sera al Viola Park, ha stoppato con decisione ogni domanda rivolta al neo direttore sportivo Roberto Goretti su eventuali mosse di mercato per gennaio da parte della Fiorentina. «Teniamo lontano il mercato». Ma ovviamente la società non può non tener conto dell'evolversi delle situazioni e anche delle necessità della squadra. Quindi, in totale sintonia col tecnico, come peraltro ha detto, Goretti il suo lavoro lo fa quotidianamente. E mantiene l'interesse per il difensore portoghese, 25 anni Diogo Leite dell'Union Berlino, club dal quale è stato preso Robin Gosens. Costava 10 milioni. Ma a giugno va in scadenza.
