Secondo quanto riportato da Sport Bild, la Fiorentina avrebbe messo, di nuovo, nel mirino Diogo Leite, difensore portoghese classe 1999 attualmente in forza all’Union Berlino, con l’obiettivo di portarlo in Serie A già nel mercato di gennaio.
Bild conferma: “Fiorentina su Diogo Leite dell’Union Berlino. La richiesta”
La notizia direttamente dalla Germania. Il portoghese va in scadenza il prossimo giugno
Il centrale, 26 anni, è sotto contratto con il club tedesco fino al termine dell’attuale stagione di Bundesliga, ma la società berlinese potrebbe decidere di cederlo nei prossimi mesi per evitare di perderlo a parametro zero.
Già durante la scorsa finestra di mercato estiva, la Fiorentina aveva avanzato un’offerta da 10 milioni di euro, rifiutata dall’Union, che ne chiedeva 12 per lasciar partire il giocatore. Ora i viola sembrano disposti a soddisfare la richiesta del club tedesco pur di assicurarsi un rinforzo in difesa, reparto che necessita di maggiore solidità dopo un avvio di stagione complicato.
