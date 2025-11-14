CorFio: “Il messaggio di Vanoli a Gudmundsson e Fagioli. Gerarchie azzerate”

Il Corriere Fiorentino si sofferma sul messaggio di Paolo Vanoli verso Nicolò Fagioli e Albert Gudmundsson. "Gioca chi mi fa vincere", le gerarchie sono completamente azzerate:
Una pagina bianca da riempire. Non potrebbe essere altrimenti, con una squadra costruita sognando l’Europa che conta e ritrovatasi ultima dopo undici giornate e senza vittorie in campionato. Paolo Vanoli lo ha espresso in più forme negli ultimi giorni e il concetto vale anche, se non soprattutto, per gli elementi di maggior talento come Nicolò Fagioli e Albert Gudmundsson, per cui la Fiorentina ha speso nell’ultima sessione di mercato rispettivamente 13 e 15 milioni per i soli riscatti.
