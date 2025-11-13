La Cimolai Spa, colosso friulano delle costruzioni in acciaio già protagonista di progetti internazionali come l’Aviva Stadium di Dublino e il Las Vegas Stadium, entra ufficialmente nel cantiere del nuovo stadio Franchi.
news viola
Franchi, entra Cimolai: ma i ritardi restano e la Fiesole salta il centenario
Il Comune ha dato il via libera al subappalto da 2,5 milioni di euro per la realizzazione delle strutture metalliche della curva Fiesole. Gli elementi d’acciaio, prodotti a Pordenone, verranno trasportati a Firenze e assemblati con le nuove gradinate già costruite a Pistoia.
L’ingresso di Cimolai rappresenta un passo avanti tecnico, ma non risolve il problema principale: i ritardi accumulati. Dopo mesi di rallentamenti, la stessa sindaca Sara Funaro ha ammesso le difficoltà, mentre il cronoprogramma aggiornato non è ancora stato pubblicato.
Risultato: la nuova curva Fiesole non sarà pronta per il centenario della Fiorentina, e il termine dei lavori resta fissato, almeno sulla carta, al 2029. Lo si legge su La Nazione
