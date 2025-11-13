Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Napoli, Conte non si presenta agli allenamenti. La società gli concede un permesso

Corriere Fiorentino

Napoli, Conte non si presenta agli allenamenti. La società gli concede un permesso

Napoli, Conte non si presenta agli allenamenti. La società gli concede un permesso - immagine 1
Antonio Conte non si è presentato alla ripresa degli allenamenti
Redazione VN

L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, non si è presentato alla ripresa degli allenamenti. Dalla società arriva l'ufficialità: ha un permesso di qualche giorno e rientrerà lunedì. Ma i dubbi sul perché di questa scelta ci sono soprattutto dopo le polemiche nate in seguito alla sconfitta contro il Bologna.

Quindi, mentre Conte è a casa sua a Torino, sul campo a Castel Volturno c'è il suo staff. Nessuno dei giocatori era stato avvertito dell'assenza del tecnico azzurro. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

Leggi anche
De Sisti, lunedì 24 la presentazione del suo documentario: tutte le info
Doppia seduta in vista della Juventus. Come stanno Kean e Gosens

© RIPRODUZIONE RISERVATA