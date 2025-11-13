L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, non si è presentato alla ripresa degli allenamenti. Dalla società arriva l'ufficialità: ha un permesso di qualche giorno e rientrerà lunedì. Ma i dubbi sul perché di questa scelta ci sono soprattutto dopo le polemiche nate in seguito alla sconfitta contro il Bologna.
Napoli, Conte non si presenta agli allenamenti. La società gli concede un permesso
Napoli, Conte non si presenta agli allenamenti. La società gli concede un permesso
Antonio Conte non si è presentato alla ripresa degli allenamenti
Quindi, mentre Conte è a casa sua a Torino, sul campo a Castel Volturno c'è il suo staff. Nessuno dei giocatori era stato avvertito dell'assenza del tecnico azzurro. Lo riporta il Corriere Fiorentino.
