De Sisti, lunedì 24 la presentazione del suo documentario: tutte le info

Un evento imperdibile per gli amanti della Fiorentina, del calcio e non solo. Lunedì 24 novembre, alle ore 21, al Museo del Calcio di Coverciano verrà presentato il documentario dedicato a “Picchio” De Sisti, storico capitano del secondo scudetto viola. Il titolo dell’opera è “Nato il 13 marzo. Giancarlo De Sisti, un campione chiamato Picchio”. Il film, prodotto per La Nazione dal giornalista Roberto Davide Papini (con riprese di Massimo Nencioni e Michele Coppini, montaggio a cura dello stesso Coppini e collaborazione di Lorenzo Console), ha ricevuto a Milano la Menzione d’onore al festival “Sport Movies & Tv”.