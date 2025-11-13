Doppia seduta in vista della Juventus. Come stanno Kean e Gosens

Paolo Vanoli sembra aver preso alla lettera il coro della Fiesole: «Bisogna correre per vincere». Sono partite da ieri le doppie sedute di allenamento al Viola Park, con un programma intenso pensato per rinforzare la condizione atletica e imprimere subito i nuovi principi tattici.Tre giorni di lavoro serrato, poi una sola sessione sabato mattina e domenica di riposo. Dalla prossima settimana la Fiorentina inizierà a preparare la super sfida con la Juventus, in programma sabato 22 novembre alle 18 al Franchi.

Proprio in vista della sfida con i bianconeri, Vanoli spera in buone notizie dall'infermeria: Ndour e Martinelli stanno recuperando, Kean sta dando buone risposte dopo il trauma alla tibia che lo ha tenuto fuori per la trasferta di Genova, mentre per quanto riguarda Robin Gosens servirà ancora cautela e verrà valutato attentamente per capire se sarà arruolabile contro la Juventus. Lo scrive La Repubblica.