Vanoli: “Fiorentina, serve umiltà e fame. Niente alibi, solo lavoro”

Paolo Vanoli sa bene che la sua avventura alla Fiorentina non sarà una passeggiata. La squadra è ultima in classifica con soli 5 punti e ancora nessuna vittoria, peggior difesa del campionato con 18 reti subite in 11 giornate. "La strada sarà lunga e difficile, ma non ho paura, conosco Firenze e forse era destino. Allenare questa squadra era un mio desiderio".Vanoli ha apprezzato l’atteggiamento del gruppo: "Temevo che i giocatori non fossero consapevoli, invece hanno fame e voglia di reagire. Serve l’umiltà dei forti, non la presunzione".Il tecnico chiede concretezza: niente alibi, niente discorsi di mercato, solo lavoro. "Dobbiamo guardare avanti, dare qualcosa al presidente e riconquistare i tifosi. Abbiamo le qualità per uscirne". Lo scrive TuttoSport.