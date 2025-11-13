Vanoli detta le regole: “Gioca chi porta risultati. Niente mercato”

Pugno duro e idee chiare per Paolo Vanoli. Il nuovo allenatore della Fiorentina vuole una squadra operaia, pronta a sacrificarsi e a lavorare in silenzio. "Con me gioca chi porta risultati", ha dichiarato, spiegando che nessuno ha il posto assicurato e che la fiducia va meritata ogni giorno.I riferimenti ai singoli non mancano: Fagioli"deve dimostrare chi è", mentre Gudmundsson"deve capire me e in fretta". Vanoli chiede mentalità, compattezza e umiltà: "Tutto parte dalla testa".Sulle voci di mercato, chiusura totale: "Teniamo lontano il mercato", ha tagliato corto il tecnico. Goretti conferma la linea: "Io e Paolo ci confronteremo ogni giorno per metterlo nelle migliori condizioni". Lo scrive La Gazzetta dello Sport