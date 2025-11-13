Fiorentina, Vanoli riparte dal lavoro: “Mettiamo l’elmetto e guardiamo avanti”

La Fiorentina riparte da Paolo Vanoli. Il nuovo tecnico viola, presentato al Viola Park insieme al direttore sportivo Roberto Goretti e al dg Alessandro Ferrari, ha indicato la via del lavoro e della compattezza. "Mettiamo l’elmetto, pensiamo partita per partita e smettiamo di guardare al passato", ha dichiarato Vanoli, che ha già imposto doppi allenamenti e test fisici per valutare la condizione della squadra.Il modulo sarà il 3-5-2, senza esperimenti, con l’obiettivo di restituire equilibrio e concretezza a una squadra in difficoltà. "Ognuno deve giocare per il compagno, tutti devono aiutarsi, in attacco e in difesa".Goretti, promosso dopo 15 mesi da vice, ha definito l’esonero di Pioli "Un fallimento di tutti", mentre Ferrari ha ribadito la fiducia del presidente Commisso: "Mai pensato alle dimissioni". Lo scrive La Gazzetta dello Sport.