Qui Juve, in vista della Fiorentina Spalletti lavora sulla difesa. Attesi tre rientri

Dopo tre giorni di riposo concessi da Luciano Spalletti, la Juventus torna in campo per iniziare il lungo avvicinamento alla sfida con la Fiorentina del 22 novembre. Il tecnico bianconero non potrà lavorare con l’attacco, ma avrà a disposizione l’intero reparto difensivo visto che sia Gatti, sia Kalulu non sono stati convocati.
Spalletti spera di ritrovare alcune pedine importanti: Kelly, alle prese con un problema muscolare alla coscia sinistra, e Cabal, che si è fermato nella sfida di Champions con il Villarreal pure lui per una noia muscolare. L’inglese sembra più avanti mentre per il colombiano, che era appena rientrato dalla lunga assenza per il grave infortunio al ginocchio, si procederà con maggiore cautela.
Per Bremer l'attesa sarà maggiore: il suo rientro è atteso per dicembre. Lo riporta il Corriere dello Sport.
