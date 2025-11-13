Ddl Bove: lunedì in Senato per la proposta sul miglioramento del primo soccorso

Lunedì prossimo, nella Sala Caduti di Nassyria in Senato a Roma, sarà presentato un disegno di legge chiamato "Legge Bove sul primo soccorso", promosso dai senatori Marco Lombardo e Carlo Calenda. L'obiettivo è quello di migliorare la formazione al primo soccorso.
Tra i presenti parteciperanno alla presentazione il ministro per lo sport, Andrea Abodi, il presidente dell'associazione Salvagente Italia e i testimonial della legge, Edoardo Bove. Il classe 2002 ha sempre ricordato quanto fosse stato decisivo il puntuale intervento medico. Lo riporta il Corriere dello Sport.
