Ddl Bove: lunedì in Senato per la proposta sul miglioramento del primo soccorso

Bove
Verrà presentato un disegno di legge chiamato "Legge Bove sul primo soccorso"
Redazione VN

Lunedì prossimo, nella Sala Caduti di Nassyria in Senato a Roma, sarà presentato un disegno di legge chiamato "Legge Bove sul primo soccorso", promosso dai senatori Marco Lombardo e Carlo Calenda. L'obiettivo è quello di migliorare la formazione al primo soccorso.

Tra i presenti parteciperanno alla presentazione il ministro per lo sport, Andrea Abodi, il presidente dell'associazione Salvagente Italia e i testimonial della legge, Edoardo Bove. Il classe 2002 ha sempre ricordato quanto fosse stato decisivo il puntuale intervento medico. Lo riporta il Corriere dello Sport.

